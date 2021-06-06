"Займіться допінговими скандалами": відомий тренер відповів росіянам на їхню критику нової форми збірної України

Гідна реакція іменитого фахівця.

Відомий український тренер Мирон Маркевич відреагував на скандал навколо нової форми національної команди, в якій вона виступить на Чемпіонаті Європи-2020. На екіпіровку "синьо-жовтих" була нанесена карта країни з Кримом.

У Росії на презентацію нової форми "синьо-жовтих" встигли відреагувати депутат Держдуми Дмитро Свищев і колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв.

"Перш за все, хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну.

А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати.

Я повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя - до Києва, від Донецька і Луганська - до Ужгорода", - цитує Маркевича Meta-ratings.

facebook.com/andriy.pavelko

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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