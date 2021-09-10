"Займіться собою. Всім добра": Магучіх емоційно відреагувала на критику за фото з росіянкою Ласіцкене

"Займіться собою. Всім добра": Магучіх емоційно відреагувала на критику за фото з росіянкою Ласіцкене

19-річна рекордсменка дала коментар щодо скандальної історії.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх відреагувала на критику на свою адресу за фото з росіянкою Марією Ласіцкене та іншими суперницями після завершення виступів на етапі Діамантової ліги в Цюріху.

"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!

Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую - де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?

Тепер щодо фото: воно було зроблене на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!

І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт - представниця Австралії. Будьте уважніше, будь ласка. Усім добра, а я пішла у відпуску", - написала Ярослава в Instagram.

Зазначимо, що Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Цюріху. Ярослава підкорила планку 2.03 метра, повторивши свій найкращий результат у сезоні. Геращенко взяла висоту 1.96 метра і стала четвертою. Виграла змагання Ласіцкене зі світовим рекордом сезону - 2.05 метра.

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, чоловік Ласіцкене різко відреагував на новину у ЗМІ РФ про фото дружини з Магучіх.

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