"Займуться окормленням гравців": у Росії після провалу на Євро-2020 закликали ввести до штату збірної духівників

"Займуться окормленням гравців": у Росії після провалу на Євро-2020 закликали ввести до штату збірної духівників

"Прогресивні" методи підготовки команди із РФ.

Голова патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту РФ митрополит Мурманський і Мончегорський Митрофан (Баданін) після провального виступу збірної Росії на Євро-2020 запропонував ввести до штабу команди духівників.

"Звичайно, назріло рішення цієї проблеми, і звичайно, повинні бути духівники в нашій збірній, обов'язково займатися опікою (повчання духовної особи мирянина - прим.) наших хлопців.

Тому що, на мій погляд, тут саме брак духовної підготовки: вони якісь не бойові, духовно, мені здається, слабенькі. Невмотивовані, мені здається", - цитують Митрофана "РИА Новости".

Однією з причин слабкого виступу команди митрополит назвав використання нецензурної лексики в її стані: "В основному мотивацію на полі тренери роблять за допомогою брудної лайки і мату, що ми всі спостерігаємо, читаючи просто на губах, дивлячись на тренерів і на те, що говорять під час своєї біганини наші шановні футболісти.

Природно, в такій ситуації священик не може бути присутнім у цій атмосфері брудної лайки, яка просто є фоном звичайного життя наших спортсменів-футболістів".

Збірна Росії (3 очки) фінішувала на останньому місці у квартеті В. Бельгійці (9 очок) посіли першу сходинку, Данія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російський боксер-допінгіст жорстко "потруїв" свою збірну за провал на Євро-2020.

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