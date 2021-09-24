Зазирнули в очі та потиснули руки: відео джентльменської дуелі поглядів перед битвою Усик - Джошуа

Зазирнули в очі та потиснули руки: відео джентльменської дуелі поглядів перед битвою Усик - Джошуа

Олександр та Ентоні провели фінальну зустріч перед виходом на ринг.

Український боксер Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа напередодні чемпіонського поєдинку в надважкій вазі провели фінальну дуель поглядів. Вона відбулася після традиційної процедури зважування, де Ей Джей переважив Олександра.

Майбутні суперники подивилися один одному в очі, після чого з усмішкою шанобливо потиснули руки та попозували для об'єктивів телекамер.

twitter.com/MatchroomBoxing

twitter.com/MatchroomBoxing

Відео заключної битви поглядів опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

FINAL FACE OFF



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

Раніше стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на дуель поглядів з Джошуа.

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