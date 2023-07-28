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"Зберегла честь": Володимир Кличко потужно відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Зберегла честь": Володимир Кличко потужно відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан

Володимир Кличко / Фото: Associated Press

Колишній чемпіон світу з боксу висловив підтримку нашій фехтувальниці.

Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував дискваліфікацію шаблістки Ольги Харлан з чемпіонату світу-2023 через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі заявив, що Ольга зберегла свою честь, не потиснувши закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки.

Додамо, що на одному з фото в соцмережах російська фехтувальниця позує зі своїм братом – військовослужбовцем армії РФ. На знімку Смірнова показує пальцями літеру V – один із символів вторгнення російських окупантів до України.

"Ольга Харлан відмовилася потиснути руку суперниці, яку щойно перемогла. Спортивне керівництво вирішило позбавити її перемоги. Ольга зберегла честь. Вона відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки, яка гордо позує тут зі своїм братом", – написав Кличко-молодший у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан із ЧС з фехтування. Там сподіваються, що це дасть Ользі право виступити в командному турнірі з фехтування на поточному чемпіонаті світу, який відбувається в Мілані.

Нагадаємо, Ольга вже емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією.

Скандал із дискваліфікацією Харлан на Чемпіонаті з фехтування

Скандал із дискваліфікацією Харлан на Чемпіонаті з фехтування

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Дата публікації
Перегляди
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