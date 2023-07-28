"Зберегла честь": Володимир Кличко потужно відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан

Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував дискваліфікацію шаблістки Ольги Харлан з чемпіонату світу-2023 через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі заявив, що Ольга зберегла свою честь, не потиснувши закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки.

Додамо, що на одному з фото в соцмережах російська фехтувальниця позує зі своїм братом – військовослужбовцем армії РФ. На знімку Смірнова показує пальцями літеру V – один із символів вторгнення російських окупантів до України.

"Ольга Харлан відмовилася потиснути руку суперниці, яку щойно перемогла. Спортивне керівництво вирішило позбавити її перемоги. Ольга зберегла честь. Вона відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки, яка гордо позує тут зі своїм братом", – написав Кличко-молодший у Twitter.

Olga Kharlan refused to shake hands with the opponent she just beat. The sporting authorities decided to withdraw her victory. Olga kept her honor. She refused to shake the bloodied hand of a fake „neutral“ sportswoman, who proudly poses here with her brother. @FIE_fencing pic.twitter.com/eoVIA4kGC3 — Klitschko (@Klitschko) July 27, 2023

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан із ЧС з фехтування. Там сподіваються, що це дасть Ользі право виступити в командному турнірі з фехтування на поточному чемпіонаті світу, який відбувається в Мілані.

Нагадаємо, Ольга вже емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією.

Скандал із дискваліфікацією Харлан на Чемпіонаті з фехтування

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