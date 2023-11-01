Зберіг ворота "сухими": Трубін допоміг "Бенфіці" виграти матч Кубка португальської ліги (відео)

Анатолій зумів не пропустити у переможному для своєї команди поєдинку з "Ароукою".

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на виїзді обіграла "Ароуку" в матчі групової стадії Кубка португальської ліги – 0:2 .

Перемогу лісабонцям принесли голи Анхеля Ді Марії та Артура Кабрала, які відзначилися на 26-й і 74-й хвилинах відповідно

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та провів повний поєдинок, зумівши зберегти свої ворота "сухими".

Огляд матчу

Зазначимо, що Для Анатолія цей матч став дев'ятим у складі "Бенфіки" у всіх турнірах. Український голкіпер пропустив сім м'ячів і двічі відіграв "на нуль".

У Кубку португальської ліги "Бенфіка" лідирує у групі B з 3 очками. У заключному матчі групової стадії "орли" 21 грудня зіграють з ABC . Переможець групи вийде до плейоф турніру.

У чемпіонаті Португалії клуб Трубіна з 22 очками посідає другу позицію в турнірній таблиці, відстаючи на три бали від "Спортинга".

Наступний матч "орли" проведуть 4 листопада проти "Шавіша" у чемпіонаті Португалії. Після цього лісабонський клуб 8 листопада зіграє з "Реалом Сосьєдад" у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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