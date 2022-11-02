Зберігали інтригу до кінця: "Тоттенгем" та "Айнтрахт" вийшли до плейоф Ліги чемпіонів

Визначилися учасники плейоф у найбільш інтригувальному квартеті групового етапу Ліги чемпонів.

"Тоттенгем" на виїзді здолав "Марсель" у матчі 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Наприкінці першого тайму Шансель Мбемба вивів уперед французьку команду. Гості відігралися на початку другої половини зустрічі – відзначився Клеман Ленгле, а компенсований час П’єр-Еміль Гейб’єрг приніс гостям перемогу.

У іншому матчі групи D "Айнтрахт" на виїзді переміг "Спортинг" з рахунком 1:2 .

На гол Артура наприкінці першого тайму гості відповіли реалізованим пенальті Даїчі Камади, а також голом Рандаля Коло Муані у другому таймі.

"Тоттенгем" посів перше місце у групі D, випередивши на одне очко "Айнтрахт". Обидві команди пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Спортинг" завершив груповий етап на третьому місці та вилетів до 1/16 Ліги Європи. Для "Марселя" єврокубковий шлях цього сезону завершено.

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