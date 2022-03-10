"Зберігаємо цінності цього виду спорту": російських та білоруських каратистів усунули від міжнародних змагань

WKF ухвалила важливе рішення.

Всесвітня федерація карате (WKF) вирішила усунути всіх спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від змагань під егідою організації.

"Сім'я карате об'єднується на знак солідарності з усіма, кого торкнулися ці жахливі події. Хоча ми не бажаємо карати спортсменів або офіційних осіб, які постраждали від цієї війни, наш намір полягає в тому, щоб захистити всю спільноту карате, оскільки ми зберігаємо в серці цінності карате, такі як повага, чесність та честь", - цитує президента WKF Антоніо Еспіноса офіційний сайт організації.

Раніше Росію позбавили права проведення ЧЄ-2023 з карате, який повинен був відбутися в Москві.