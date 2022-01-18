"Зберігаю пристрасть до футболу": головний конкурент Мессі у гонці за "Золотими м'ячами" розповів, скільки планує ще феєрити

"Зберігаю пристрасть до футболу": головний конкурент Мессі у гонці за "Золотими м'ячами" розповів, скільки планує ще феєрити

37-річний Роналду готовий грати ще чотири чи п'ять років.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху форвард "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав спеціальної нагороди The Best від ФІФА.

36-річний гравець прокоментував свій приз за світовий рекорд із голів у складі національної команди.

"Я гордий бути найкращим бомбардиром усіх часів на рівні збірних. У мене все ще зберігається пристрасть до гри та забивання голів. Я граю у футбол із п'яти років. Коли виходжу на поле, навіть на тренуванні, моя мотивація є.

Мені вже скоро виповниться 37 років, але я почуваюся добре. Продовжую старанно працювати, адже люблю футбол та зберігаю до нього пристрасть. Хочеться продовжувати й надалі. Планую грати ще чотири чи п'ять років. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, воно відплатить вам, коли це буде потрібно", - наводить слова Роналду Daily Mail.

Цього сезону Роналду провів один матч за "Ювентус" і 21 - у складі "Манчестер Юнайтед", в яких відзначився 14 голами і 3 асистами.

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