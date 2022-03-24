Зберуть гуманітарку біженцям: каталонська "Барселона" долучилася до допомоги українському народу

"Блаугранас" співпрацює з Червоним Хрестом.

"Барселона" вирішила допомогти українським біженцям у Каталонії, які залишили країну через вторгнення російських окупаційних військ на територію України.

Про це повідомляється на офіційному сайті каталонського клубу.

"Синьо-гранатові" у співпраці з Червоним Хрестом організували збирання продуктів для немовлят та дітей, які прибули до Каталонії з сім'ями.

Найближчим часом біля стадіону Камп Ноу будуть відкриті пункти збору сухого дитячого харчування, фруктів, овочів, м'яса, печива та соку.

Зазначається, що фанати каталонського клубу можуть зробити грошову пожертву.

Нагадаємо, що уболівальники мадридського "Реала" висловили підтримку українцям, які зараз боронять батьківщину від російських загарбників.

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