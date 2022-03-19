Зберуть кошти для України: суперник "синьо-жовтих" на ЧС-2022 проведе товариський матч зі збірною Польщі

Зберуть кошти для України: суперник "синьо-жовтих" на ЧС-2022 проведе товариський матч зі збірною Польщі

Спаринг відбудеться у четвер, 24 березня.

Збірні Шотландії та Польщі проведуть товариський матч на підтримку України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шотландської футбольної асоціації

Поєдинок відбудеться у четвер, 24 березня, у Глазго.

Зазначається, що 10 фунтів з кожного проданого квитка будуть пожертвовані ЮНІСЕФ для допомоги Україні та біженцям. Також уболівальники зможуть зробити додаткову пожертву при купівлі квитків.

На матч Шотландія – Польща вже продано 25 тисяч квитків. Стадіон Хемпден Парк у Глазго вміщує близько 52 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що 24 березня Шотландія мала зіграти з Україною у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022, але матч було перенесено на червень через російське вторгнення в Україну. Зустріч Польщі з Росією було скасовано через дискваліфікацію останньої.

Читайте також:

Англійський клуб пожертвує Україні весь дохід з продажу квитків на матч проти команди російського олігарха

Приховав українську символіку: російський телеканал підмінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи (відео)

Український футболіст-військовослужбовець загинув у боях під Волновахою