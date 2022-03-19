Зберуть кошти на аукціоні: ще один клуб АПЛ не оминув біду України (фото)

"Норвіч" продасть лімітовану версію форми.
"Норвіч" запустив аукціон для збору грошей для України, яка продовжує боротися з російськими окупантами.
Про це повідомляє пресслужба клуба в Instagram.
Команда вийшла на розминку перед матчем з "Брентфордом" у спеціальній тренувальній формі з прапорами України. Після неї гравці "канарок" залишили на ній свої підписи.
Дану форму виставили на аукціон, кошти з якої підуть на гуманітарну допомогу для українців. Ознайомитись та придбати лоти можна тут.
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