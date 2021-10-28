Збирається уникнути помилок Руїса: Усик розповів, як святкуватиме перемогу над Джошуа

Українець має намір підійти в хорошій формі до бою-реваншу.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик заявив, що не збирається уподібнюватися Енді Руїсу, який після перемоги над Ентоні Джошуа у червні 2019 року закинув тренування та набрав зайву вагу. Тоді британець покарав за це мексиканця, відвоювавши свої титули в реванші.
"Не маю наміру святкувати перемогу над Джошуа так, як це робив Енді Руїс. Навіть зараз за обіднім столом поки всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватися смаком негазованої води", - цитує Усика британське видання Daily Mail.
Український боксер також розповів, що робив вночі після перемоги над Джошуа в Лондоні.
"Після перемоги повернулися до готелю. Мені замовили смачну їжу. Залишився в номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку аж до ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами", - розповів Усик.
Як повідомлялося раніше, Джошуа активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року.
Дивіться також: "Усик - бог боксу": Джошуа возвеличив Олександра та готовий провести реванш в Україні
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки.
Читайте також:
- "Вийду на ринг вбивати": Джошуа пригрозив зробити Усику боляче в реванші
- Усик проти Ф'юрі: Холіфілд дав прогноз на можливий бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту
- Усик і Ломаченко увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії