Збирається уникнути помилок Руїса: Усик розповів, як святкуватиме перемогу над Джошуа

Українець має намір підійти в хорошій формі до бою-реваншу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик заявив, що не збирається уподібнюватися Енді Руїсу, який після перемоги над Ентоні Джошуа у червні 2019 року закинув тренування та набрав зайву вагу. Тоді британець покарав за це мексиканця, відвоювавши свої титули в реванші.

"Не маю наміру святкувати перемогу над Джошуа так, як це робив Енді Руїс. Навіть зараз за обіднім столом поки всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватися смаком негазованої води", - цитує Усика британське видання Daily Mail.

Український боксер також розповів, що робив вночі після перемоги над Джошуа в Лондоні.

"Після перемоги повернулися до готелю. Мені замовили смачну їжу. Залишився в номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку аж до ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами", - розповів Усик.

Як повідомлялося раніше, Джошуа активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року.

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У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки.

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