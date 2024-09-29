"Збираюся нокаутувати цього виродка": Ф'юрі залишив грізне послання Усику перед реваншем

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі озвучив свої наміри на бій-реванш проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що збирається перемогти українського боксера нокаутом.

"Усе дуже просто. Я повинен нокаутувати цього виродка, я не приховую цього. Я вважаю, що перебоксував його в першому бою. Я впевнений, що переміг його за очками, але цього разу я не виходитиму туди заради перемоги суддівським рішенням.

Я пам'ятаю, як добре відбоксував у першому бою з Вайлдером, але мені не віддали перемогу рішенням. У другому бою з Вайлдером я вийшов, щоб нокаутувати цього виродка, і ми знаємо, що сталося. У другому поєдинку з Усиком я збираюся нокаутувати цього виродка", – наводить слова Ф'юрі talkSPORT.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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