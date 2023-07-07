"Збираюся шокувати світ": Дюбуа зробив гучну заяву щодо чемпінського бою проти Усика

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа відреагував на офіційне оголошення бою з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Дюбуа самовпевнено заявив, що не сумнівається в перемозі над українцем, якого він збирається позбавити чемпіонських титулів.

"Я з нетерпінням чекаю на той момент коли, зможу кинути виклик Олександру Усику, і впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами.

Він – великий боєць, і я його поважаю, але зараз настав мій час. Я збираюся шокувати світ і показати людям, наскільки насправді крутий у ринзі Деніель Дюбуа", – сказав британський боксер.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на оголошення бою з Дюбуа.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

В останньому своєму поєдинку в грудні 2022 року Даніель у третьому раунді нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

Нагадаємо, 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

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