Збірна Албанії на останніх хвилинах вирвала нічию проти Хорватії у другому турі Євро-2024 (відео)

"Картаті" за дві хвилини оформили камбек, але не зуміли втримати перемогу.

Збірні Хорватії та Албанії зіграли внічию в матчі другого туру групи B фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 2:2 .

Албанці вийшли вперед на 11-й хвилині, коли Казім Лачі головою замкнув подачу з правого флангу від Ясіра Асані.

Тривалий час рахунок на табло не змінювався, але у другому таймі хорвати таки змогли перевернути перебіг зустрічі. На 74-й хвилині Андрей Крамарич забив ударом у ближній кут після передачі Анте Будіміра.

А вже на 76-й хвилині "картаті" вирвалися вперед у рахунку. Будімір виконав простріл, а Лука Сучич завдав удару, внаслідок якого м'яч від гравця албанців Клауса Г'язули залетів у ворота.

Утім, втримати переможний результат команда Златко Даліча не зуміла. У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Г'язула реабілітувався і врятував албанську команду від поразки, в центрі штрафного ударом в один дотик завершивши простріл з лівого флангу.

Огляд матчу Хорватія – Албанія

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Зазначимо, що на старті континентальної першості хорвати розгромно програли Іспанії (0:3), а албанці поступилися Італії (1:2).

В іншому матчі другого туру квартету B поміряються силами Іспанія та Італія (20 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

Наразі Іспанія та Італія є лідерами групи, набравши по 3 очки. Албанія та Хорватія мають у своєму активі по одному заліковому балу.

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У заключному турі групового етапу Албанія зіграє з Іспанією, а Хорватія позмагаться з Італією. Обидва матчі відбудуться 24 червня, старт – о 22:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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