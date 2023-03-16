Збірна Англії оголосила склад на стартові матчі відбору до Євро-2024 проти Італії та України

Стала відома заявка збірної Англії на стартові поєдинки у кваліфікації до Євро-2024 проти Італії та України.

На ці матчі головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт викликав 25 футболістів.

У першому турі англійці на виїзді 23 березня зіграють з італійцями, після чого 26 березня в 2-му турі збірна Англії прийме національну команду України на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Склад збірної Англії на матчі проти Італії та України

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвел, Ріс Джеймс (обоє – Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Марк Геї (Крістал Пелас), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обоє – Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обоє – Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Борусія Дортмунд), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обоє – Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Деклан Райс (Вест Гем).

Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обоє – Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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