Збірна Англії оприлюднила заявку на матч відбору Євро-2024 проти України

Стала відома заявка збірної Англії на вересневий матч відбору Євро-2024 проти України, а також товариський поєдинок з Шотландією.

Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт викликав до розташування команди 26 гравців.

Заявка збірної Англії на матчі проти України та Шотландії

Воротарі: Сем Джонстон (Крістал Пелас), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл, Леві Колвілл (обидва – Челсі), Льюїс Данк (Брайтон), Марк Геї (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Конор Галлагер (Челсі), Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Арсенал).

Нападники: Еберечі Езе (Крістал Пелас), Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва – Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Едді Нкетіа, Букайо Сака (обидва – Арсенал), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Your #ThreeLions squad for September camp! — England (@England) August 31, 2023

Поєдинок Україна – Англія відбудеться 9 вересня у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Товариська зустріч команди Сайтгеута з Шотландією запланована на 12 вересня у Глазго.

Нагадаємо, англійці виграли чотири поспіль матчі на старті кваліфікації Євро-2024 і з 12 очками впевнено очолюють групу, де також змагаються Україна (6 балів), Італія (3), Північна Македонія (3) та Мальта (0).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

Готуватиме "Скуадру Адзурру" до матчу з Україною: збірна Італії отримала нового тренера

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці