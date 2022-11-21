Збірна Англії принизила Іран у своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу-2022

Збірна Англії розтрощила команду Ірану в матчі 1-го туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Халіфа" в Досі завершився з рахунком 6:2 .

Ще в першому таймі родоначальники футболу забезпечили собі переможний результат. По разу у воротах іранців розписалися Джуд Беллінгем, Букайо Сака і Рахім Стерлінг.

Після перерви підопічні Гарета Саутгейта продовжили знущатися із суперника. На 62-й хвилині Сака оформив дубль, забивши свій другий м'яч на турнірі.

Далі Іран відквитав один гол зусиллями форварда "Порту" Мехді Таремі, на що англійці відповіли ще двома м'ячами – свої імена до протоколу поєдинку занесли Маркус Рашфорд і Джек Гріліш.

Крапку в матчі поставив на 90+12-й хвилині Таремі, реалізувавши пенальті.

Нагадаємо, перед матчем з Англією гравці збірної Ірану не співали національний гімн на знак підтримки антиурядових протестів у своїй країні.

Крім Англії та Ірану, до квартету В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом.

та Ірану, до квартету В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом. У другому турі 25 листопада Англія протистоятиме США, а валлійці зіграють з іранцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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