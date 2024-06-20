Збірна Англії сенсаційно не подужала Данію в матчі другого туру Євро-2024 (відео)

Збірні Данії та Англії зіграли внічию в матчі другого туру групи C фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Франкфурт Арені" у Франкфурті завершився з рахунком 1:1 .

Команда Гарета Саутгейта вийшла вперед на 18-й хвилині зустрічі – точного удару з меж штрафного майданчика завдав Гаррі Кейн.

На 34-й хвилині данці несподівано зуміли відігратися – Мортен Юльманн забив гол потужним дальнім ударом у лівий нижній кут з рикошетом від стійки.

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Огляд матчу Данія – Англія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі другого туру квартету C збірна Словенії на останніх секундах втратила перемогу над Сербією (1:1).

Зазначимо, що на старті континентальної першості Данія зіграла внічию зі Словенією (1:1), а Англія перемогла Сербію (1:0).

Таким чином, після двох турів Англія з 4 очками лідирує у цьому квартеті. Далі розташувалися Словенія та Данія (по 2 бали). Останню сходинку посідає Сербія, набравши один заліковий пункт.

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У заключному третьому турі групового етапу Англія зіграє зі Словенією, а Данія зустрінеться із Сербією. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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