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Збірна Англії викинула кривдників України з ЧС-2022, США вирвали місце в плейоф

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Збірна Англії викинула кривдників України з ЧС-2022, США вирвали місце в плейоф

Фото: Associated Press

На Мундіалі відбулися заключні матчі групи B.

У вівторок, 29 листопада, збірна Англії розгромно перемогла національну команду Уельсу в матчі 3-го туру групи B чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 0:3.

Рахунок матчу відкрив на 50-й хвилині Маркус Рашфорд. Він виконував штрафний удар з межі штрафного майданчика та розкішним ударом уразив ворота суперників.

Вже за дві хвилини англійці подвоїли перевагу – Філ Фоден з передачі Гаррі Кейна відправив м'яч в лівий кут воріт. Згодом Рашфорд відзначився дублем, здійснивши чудовий індивідуальний прохід та пробивши з меж штрафного майданчика.

У паралельному матчі цього квартету збірна США мінімально перемогла Іран – 0:1.

Єдиний гол поєдинку було забито на 38-й хвилині. Після навісної передачі в штрафний майданчик Сержіно Дест зіграв головою, спрямувавши м'яч вниз, і Крістіан Пулішич блискуче зорієнтувався та відправив його в сітку.

  • Збірна Англії набрала 7 очок та оформила собі вихід до плейоф з першого місця. Збірна США з 5 очками завершила груповий етап на другій сходинці. Іран та Уельс вилетіли з ЧС-2022.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
262
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