Збірна Англії впевнено перемогла Фінляндію в матчі четвертого туру Ліги націй

"Три леви" наздогнали у турнірній таблиці греків, які мають гру в запасі.

Збірна Англії на виїзді перемогла Фінляндію в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч у місті Гельсінкі завершилася з рахунком 1:3 .

На 18-й хвилині поєдинку гостей вивів уперед Джек Гріліш. Розвинути свою перевагу "Три леви" змогли у другому таймі – на 74-й хвилині забив Трент Александер-Арнольд.

На 84-й хвилині англійці зробили рахунок розгромним – відзначився Деклан Райс. Фіни відповіли лише голом престижу, автором якого на 87-й хвилині став Артту Хосконен.

Після цієї перемоги Англія з 9 очками посідає друге місце у групі 2 Дивізіону B Ліги націй. Підопічні Лі Карслі за додатковими показниками поступаються Греції, яка має гру в запасі. На третій позиції перебуває Ірландія, яка має у своєму активі 3 пункти. Фінляндія (0) – остання.

У п'ятому турі Ліги націй збірна Англії 14 листопада на виїзді позмагається з греками, а фіни того ж дня у гостях зіграють проти Ірландії.

Читайте також:

Україна – Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Зірковий футболіст збірної України пропустив тренування перед матчем Ліги націй з Чехією

Україна – Чехія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй