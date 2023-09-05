Збірна Англії втратила двох важливих гравців перед матчем з Україною у відборі на Євро-2024

Джек Гріліш і Трент Александер-Арнольд не допоможуть "Трьом левам" у поєдинку проти "синьо-жовтих".

Збірна Англії зазнала кадрових втрат перед матчем 5-го туру відбору на Євро-2024 проти України. Хавбек "Манчестер Сіті" Джек Гріліш і захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд вибули із заявки "Трьох левів" через травми.

Про це повідомила Федерація футболу Англії.

27-річний Гріліш не допоможе національній команді через проблеми зі стегном, які також завадили йому взяти участь в останньому матчі "Манчестер Сіті" проти "Фулгема" в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

24-річний Александер-Арнольд зазнав пошкодження задньої поверхні стегна у попередньому поєдинку "Ліверпуля" з "Астон Віллою" в чемпіонаті Англії. У зв'язку з цим лікарі рекомендували гравцеві пропустити збір національної команди.

Водночас до табору англійської збірної було довикликано захисника "Ньюкасла" Кірана Тріпп'єра.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Після матчу з Україною команда Сайтгеута 12 вересня у Глазго проведе товариську зустріч з Шотландією.

Збірна Англії у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна Англії виграла чотири поспіль матчі на старті відбору Євро-2024. Підопічні Саутгейта на виїзді втримали перемогу над Італією (2:1), вдома обіграли Україну (2:0), в гостях розбили Мальту (4:0) та в рідних стінах познущалися з Північної Македонії (7:0).

"Три леви" з 12 очками впевнено очолюють свою групу, випереджаючи Україну (6 балів), Італію (3), Північну Македонію (3) та Мальту (0).

Дивіться також: Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Україна – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Лідер "Динамо" вибув із заявки збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

Збірна Англії оприлюднила заявку на матч відбору Євро-2024 проти України