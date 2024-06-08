Збірна Англії зазнала сенсаційної поразки в останньому спарингу перед Євро-2024 (відео)

Підопічні Гарета Саутгейта на "Вемблі" програли ісландцям.
Збірна Англії поступилася Ісландії у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі гості забили вже на 12-й хвилині. Результативного удару завдав Йоун Дагюр Торстейнссон.
Підопічні Гарета Саутгейта відігратися так і не зуміли, за весь матч лише одного разу влучивши у площину воріт суперника.
Цікаво, що перед поєдинком букмекери пропонували поставити на перемогу ісландців з коефіцієнтом 18,00. Тож такий результат можна вважати дуже несподіваним.
Огляд матчу Англія – Ісландія
Для англійців це був останній товариський матч перед Євро-2024. У попередньому спарингу команда Саутгейта розгромила Боснію і Герцеговину (3:0).
На континентальній першості "Три леви" зіграють у групі C із Сербією (16 червня), Данією (20 червня) та Словенією (25 червня).
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Ісландія 10 червня на виїзді проведе товариський матч з Нідерландами. Острів'яни пропустять прийдешній чемпіонат Європи, адже у фіналі плейоф кваліфікації програли Україні (1:2).
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.
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