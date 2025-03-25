Збірна Англії здобула другу поспіль перемогу на старті відбору до ЧС-2026 (відео)

Збірна Англії розгромила команду Латвії в матчі 2-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 3:0 .

Господарі вийшли вперед на 38-й хвилині зустрічі – Ріс Джеймс забив ефектний гол прямим ударом зі штрафного.

У другому таймі "Три леви" розвинули свою перевагу. На 68-й хвилині своїм 71-м голом за національну команду відзначився найкращий бомбардир в історії англійської збірної Гаррі Кейн.

На 76-й хвилині Еберечі Езе відправив третій м'яч до сітки воріт гостей, встановивши остаточний рахунок гри.

Огляд матчу Англія – Латвія

Буде додано незабаром.

Цей матч став другим на посаді головного тренера збірної Англії для німецького фахівця Томаса Тухеля. У дебютному поєдинку під його керівництвом "Три леви" на "Вемблі" перемогли Албанію (2:0) в першому турі кваліфікації на Мундіаль.

В іншому матчі 2-го туру групи K збірна Албанії на своєму полі розбила команду Андорри (3:0). Тут також виступає команда Сербії, яке цей тур пропускає.

Поточна турнірна таблиця групи K: Англія (6 очок, 2 матчі); Албанія (3 очки, 2 матчі); Латвія (3 очки, 2 матчі); Сербія (0 очок, 0 матчів); Андорра (0 очок, 2 матчі).

Нагадаємо, на ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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