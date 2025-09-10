Збірна Англії знищила Сербію в матчі відбору на ЧС-2026

Збірна Англії / © Associated Press

Збірна Англії на виїзді розгромила команду Сербії в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Зустріч у Белгралі завершився з рахунком 0:5 .

У першому таймі за "Трьох левів" відзначилися Гаррі Кейн та Ноні Мадуеке.

На старті другої половини поєдинку Езрі Конса відправив третій м'яч у ворота господарів поля, які на 72-й хвилині ще й залишилися в меншості після вилучення Ніколи Міленковича.

Підопічні Томаса Тухеля добили суперника голами Марка Геї та Маркуса Рашфорда, який реалізував пенальті.

Огляд матчу Сербія – Англія

Таким чином, збірна Англії (15 очок) лідирує у групі К, вигравши п'ять матчів з п'яти. Сербія посідає третю позицію, набравши 7 балів у чотирьох поєдинках.

Турнірна таблиця групи K: Англія (15 очок, 5 матчів), Албанія (8, 5), Сербія (7, 4), Латвія (4, 5), Андорра (0, 5).

У наступних матчах відбору на ЧС-2026 англійці 14 жовтня на виїзді зустрінуться з Латвією, а серби 11 жовтня приймуть Албанію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.