Збірна Аргентини без Мессі розгромила Бразилію та достроково вийшла на ЧС-2026 (відео)

Збірна Аргентини розгромила команду Бразилії в домашньому матчі 14-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок у Буенос-Айресі завершився з рахунком 4:1 .

Уже на 4-й хвилині господарів поля вивів уперед Хуліан Альварес, а на 12-й хвилині Енцо Фернадес подвоїв перевагу "альбіселесте".

На 26-й хвилині бразильці скоротили відставання – відзначився Матеус Кунья. Але на 37-й хвилині точний удар Алексіса Макаллістера повернув аргентинцям перевагу в два м'ячі.

У другому таймі підопічні Ліонеля Скалоні забили вчетверте – остаточний рахунок матчу на 71-й хвилині встановив Джуліано Сімеоне.

Зазначимо, що капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі не потрапив до заявки на поєдинок через травму.

Огляд матчу Аргентина – Бразилія

Таким чином, Аргентина з 31 очком після 14 турів продовжує одноосібно лідирувати у південноамериканському відборі та достроково оформила вихід на ЧС-2026.

Бразилія з 21 балом посідає четверту сходинку. Від Південної Америки напряму на Мундіаль вийдуть шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах.

У наступних матчах відбору на ЧС-2026 аргентинці на виїзді зіграють проти Чилі, а "селесао" у гостях позмагаються з Еквадором. Обидва поєдинки відбудуться 4 червня.

Збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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