Збірна Аргентини без Мессі розгромила Чилі у відборі на чемпіонат світу-2026 (відео)

"Альбіселесте" лідирують у кваліфікаційному турнірі в Південній Америці.

Збірна Аргентини розбила команду Чилі в домашньому матчі 7-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Буенос-Айресі завершився з рахунком 3:0 .

Усі м'ячі господарі забили в другому таймі. На 48-й хвилині рахунок у грі відкрив Алексіс Макаллістер.

Наприкінці зустрічі "альбіселесте" ще двічі вразили ворота суперника – на 84-й хвилині відзначився Хуліан Альварес, а в компенсований час крапку в матчі поставив Пауло Дібала.

Капітан аргентинців Ліонель Мессі пропустив поєдинок через травму, яку отримав під час переможного фіналу Кубка Америки-2024 проти Колумбії.

Зазначимо, що перед початком зустрічі з уболівальниками попрощався аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який завершив виступи в національній команді.

Words aren't needed, truly moving pic.twitter.com/owOuwtnpJQ — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) September 5, 2024

Огляд матчу Аргентина – Чилі

Аргентинці з 18 очками після семи матчів продовжують лідирувати у кваліфікаційному турнірі в Південній Америці. Чилійці з 5 балами йдуть на передостанній позиції.

Наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 підопічні Ліонеля Скалоні зіграють 10 вересня на виїзді проти Колумбії. Збірна Чилі того ж дня прийме Болівію.

Збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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