Збірна Аргентини без Мессі розгромила Чилі у відборі на чемпіонат світу-2026 (відео)

"Альбіселесте" лідирують у кваліфікаційному турнірі в Південній Америці.
Збірна Аргентини розбила команду Чилі в домашньому матчі 7-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Буенос-Айресі завершився з рахунком 3:0.
Усі м'ячі господарі забили в другому таймі. На 48-й хвилині рахунок у грі відкрив Алексіс Макаллістер.
Наприкінці зустрічі "альбіселесте" ще двічі вразили ворота суперника – на 84-й хвилині відзначився Хуліан Альварес, а в компенсований час крапку в матчі поставив Пауло Дібала.
Капітан аргентинців Ліонель Мессі пропустив поєдинок через травму, яку отримав під час переможного фіналу Кубка Америки-2024 проти Колумбії.
Зазначимо, що перед початком зустрічі з уболівальниками попрощався аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який завершив виступи в національній команді.
Words aren't needed, truly moving pic.twitter.com/owOuwtnpJQ— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) September 5, 2024
Огляд матчу Аргентина – Чилі
Аргентинці з 18 очками після семи матчів продовжують лідирувати у кваліфікаційному турнірі в Південній Америці. Чилійці з 5 балами йдуть на передостанній позиції.
Наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 підопічні Ліонеля Скалоні зіграють 10 вересня на виїзді проти Колумбії. Збірна Чилі того ж дня прийме Болівію.
Збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.
Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
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