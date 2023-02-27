Збірна Аргентини офіційно визначилась з головним тренером на наступні три роки

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні подовжив контракт із національною командою до 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Аргентини (AFA)

За інформацією Ole, Скалоні залагодив розбіжності з президентом AFA Клаудіо Чікі Тапіа в Парижі і там же підписав контракт. Розбіжності стосувалися преміальних за перемогу Аргентини на ЧС-2022.

Скалоні очолив збірну Аргентини 2018 року, змінивши на посаді головного тренера Хорхе Сампаолі.

Під його керівництвом "альбіселесте" стали переможцями чемпіонату світу-2022. У фіналі Мундіалю в Катарі збірна Аргентини в серії пенальті обіграла Францію.

Крім того, разом зі Скалоні збірна Аргентини виграла Кубок Америки-2021 та Фіналіссіму-2022.

Також за нього аргентинці видали 36-матчеву серію без поразок, рекордну в історії країни.

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