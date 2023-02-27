Збірна Аргентини офіційно визначилась з головним тренером на наступні три роки

Ліонель Скалоні продовжить працювати з "альбіселесте".
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні подовжив контракт із національною командою до 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Аргентини (AFA)
За інформацією Ole, Скалоні залагодив розбіжності з президентом AFA Клаудіо Чікі Тапіа в Парижі і там же підписав контракт. Розбіжності стосувалися преміальних за перемогу Аргентини на ЧС-2022.
CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 27, 2023
¡Seguimos! #ScalonetaModoOn #TodosJuntos pic.twitter.com/4YM6R7ZGW8
Скалоні очолив збірну Аргентини 2018 року, змінивши на посаді головного тренера Хорхе Сампаолі.
Під його керівництвом "альбіселесте" стали переможцями чемпіонату світу-2022. У фіналі Мундіалю в Катарі збірна Аргентини в серії пенальті обіграла Францію.
Крім того, разом зі Скалоні збірна Аргентини виграла Кубок Америки-2021 та Фіналіссіму-2022.
Також за нього аргентинці видали 36-матчеву серію без поразок, рекордну в історії країни.
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