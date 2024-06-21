Збірна Аргентини з рекордом Мессі обіграла Канаду в матчі-відкритті Кубка Америки-2024 (відео)

Лео відзначився асистом і став рекордсменом за кількістю проведених матчів на Кубку Америки.

У ніч проти 21 червня у США стартував Кубок Америки з футболу 2024 року. В матчі-відкритті турніру збірна Аргентини перемогла команду Канади з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Ліонеля Скалоні забили після перерви. На 49-й хвилині рахунок у грі відкрив Хуліан Альварес після передачі Алексіса Макаллістера.

Наприкінці зустрічі "альбіселесте" остаточно зняли питання про переможця – на 88-й хвилині відзначився Лаутаро Мартінес, результативний пас зробив Ліонель Мессі.

Огляд матчу Аргентина – Канада

Лео підкорилося чергове історичне досягнення. 36-річний форвард "Інтера" Маямі став абсолютним рекордсменом за кількістю проведених матчів на Кубку Америки. Поєдинок проти Канади став для нього 35-м у цьому турнірі. Таким чином, Мессі перевершив чилійського воротаря Серхіо Лівінгстона, на рахунку якого 34 гри.

35 - Lionel Messi hoy jugará su 35º partido en la Copa América, el máximo de un jugador en la historia del torneo, superando a Sergio Livingstone. Incansable. pic.twitter.com/i7W2cevtun — OptaJavier (@OptaJavier) June 20, 2024

В іншому матчі стартового туру групи А позмагаються Перу та Чилі. Цей поєдинок відбудеться в ніч проти 22 червня.

У другому турі Кубка Америки аргентинці зустрінуться з Чилі, а Канада зіграє з Перу. Обидва матчі відбудуться 26 червня.

Кубок Америки-2024 триватиме до 15 липня. Чинним володарем трофею є збірна Аргентини, яка у фіналі Кубка Америки-2021 здолала Бразилію (1:0).

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