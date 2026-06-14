Збірна Австралії сенсаційно обіграла Туреччину на старті ЧС-2026

Австралія — Туреччина / © Associated Press

Реклама

Збірна Австралії сенсаційно обіграла команду Туреччини в матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 2:0 .

Австралійці відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі — під час контратаки форвард англійського "Вотфорда" Нестор Іракунда після закидання Пола Окона-Енгстлера на лівий фланг штрафного майданчика точно пробив у ближній кут.

У віці 20 років та 4 місяців Іранкунда став наймолодшим австралійцем, який забивав на чемпіонатах світу.

Реклама

Австралія — Туреччина / © Associated Press

Австралія — Туреччина / © Associated Press

Австралія — Туреччина / © Associated Press

На 30-й хвилині турки мали чудовий шанс відігратися — Абдюлкерім Бардакджи завдав небезпечного удару здалеку, але воротар австралійців Патрік Біч перевів м'яч у стійку.

Після перерви Туреччина продовжила тиснути на ворота суперника, але Австралія несподівано забила другий гол — на 75-й хвилині нападник німецького "Санкт-Паулі" Коннор Меткаф підібрав відскок на правому фланзі атаки, змістився у зону перед штрафним майданчиком та пробив під ближню стійку.

Австралія — Туреччина / © Associated Press

Австралія — Туреччина / © Associated Press

Незважаючи на 30 ударів за весь матч по воротах суперника, відповісти хоча б одним голом підопічні Вінченцо Монтелли не зуміли.

Голкіпер австралійців Біч установив рекорд серед австралійських воротарів за кількістю сейвів (8) упродовж одного матчу на чемпіонаті світу. Він перевершив Метью Раяна, який на ЧС-2014 зробив 6 сейвів у поєдинку проти Нідерландів.

Реклама

В іншому матчі стартового туру групи D збірна США розтрощила Парагвай — 4:1.

У другому турі Австралія 19 червня зіграє проти американців, а Туреччина 20 червня позмагається з Парагваєм.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Новини партнерів