Збірна Австрії розібралася з Польщею у другому турі Євро-2024 (відео)

"Кадра" програла другий поєдинок поспіль на чемпіонаті Європи.

Збірна Австрії перемогла команду Польщі в матчі другого туру групи D фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився з рахунком 1:3 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі австрійців вивів уперед Гернот Траунер. Поляки відповіли на 30-й хвилині голом Кшиштофа Пйонтека.

На перерву команди пішли за паритету в рахунку. А ось у другому таймі команда Ральфа Рангніка була сильнішою, забивши у ворота "Кадри" два м'ячі без відповіді.

На 66-й хвилині матчі відзначився Крістоф Баумгартнер, а на 78-й хвилині пенальті реалізував Марко Арнаутович.

Огляд матчу Польща – Австрія

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Зазначимо, що на старті континентальної першості Польща поступилася Нідерландам (1:2), тоді як Австрія програла Франції (0:1).

В іншому матчі другого туру квартету D сильнішого визначатимуть Нідерланди та Франція (21 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Польща зіграє з Францією, а Австрія побореться з Нідерландами. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 19:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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