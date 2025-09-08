ТСН у соціальних мережах

Збірна Азербайджану звільнила головного тренера напередодні матчу з Україною у відборі ЧС-2026

Фернанду Сантуша відправили у відставку за день до поєдинку проти "синьо-жовтих".

Максим Приходько
Фернанду Сантуш

Фернанду Сантуш / © Associated Press

Збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша перед матчем з Україною у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про звільнення 70-річного португальського фахівця азербайджанська федерація оголосила за день до гри проти "синьо-жовтих".

Зазначається, що в поєдинку з Україною команду очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Збірна Азербайджану розпочала кваліфікацію на Мундіаль з розгромної виїзної поразки від Ісландії (0:5).

Сантуш очолив збірну Азербайджану в червні 2024 року. Найбільшим досягненням тренера в кар'єрі є перемога на Євро-2016 та в Лізі націй-2018/19 на чолі збірної Португалії.

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Нагадаємо, у стартовому турі кваліфікації на світову першість команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

