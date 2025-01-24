Збірна Бельгії отримала нового головного тренера перед матчами проти України за еліту Ліги націй

Руді Гарсія став новим головним тренером збірної Бельгії, яка є суперником України у плейоф за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Про це повідомляється на офіційному сайті федерації футболу Бельгії.

Деталі угоди 60-річного французького фахівця з бельгійською національною командою не розголошуються.

На цій посаді Гарсія замінив Доменіко Тедеско, якого 17 січня було звільнено. Для Руді це перший досвід роботи зі збірними.

Останнім місцем роботи француза був "Наполі", який він очолював від червня до листопада 2023 року.

Раніше Гарсія також очолював "Лілль", "Рому", "Марсель", "Ліон" і саудівський "Аль-Наср", де під його керівництвом грав суперзірковий португалець Кріштіану Роналду.

Матчі України проти Бельгії за місце в еліті Ліги націй заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для українців і відбудеться в іспанській Мурсії.

Переможець двоматчевого протистояння між збірними України та Бельгії отримає місце в Лізі А, а команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Лізі В.

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