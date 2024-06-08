Збірна Бельгії з дублем Лукаку здобула розгромну перемогу в останньому спарингу перед Євро-2024

Збірна Бельгії розгромила Люксембург у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок у Брюсселі завершився з рахунком 3:0 .

Господарі вийшли вперед перед перервою – на 42-й хвилині пенальті реалізував Ромелу Лукаку.

На старті другого тайму підопічні Доменіко Тедеско зміцнили свою перевагу в рахунку – на 57-й хвилині Лукаку оформив дубль, скориставшись передачею Жеремі Доку.

Під завісу зустрічі бельгійці довели справу до розгрому. На 81-й хвилині підсумковий рахунок гри встановив Леандро Троссард.

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Для збірної Бельгії це був останній спаринг перед стартом Євро-2024. На континентальній першості бельгійці зіграють у групі E проти Словаччини (17 червня), Румунії (22 червня) та України (26 червня).

Своєю чергою, команда Люксембургу не змогла відібратися на прийдешній чемпіонат Європи.

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Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.

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