Збірна Бельгії оголосила про призначення нового головного тренера

Марк ван Боммель / © Associated Press

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Марк ван Боммель призначений новим головним тренером збірної Бельгії.

Про це на своєму офіційному сайті оголосила Федерація футболу Бельгії.

49‑річний нідерландський фахівець підписав з бельгійською національною командою дворічний контракт, розрахований до завершення Євро‑2028.

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Ван Боммель візьметься до роботи на посаді керманича збірної Бельгії 15 серпня 2026 року.

До цього Ван Боммель очолював нідерландський ПСВ, німецький "Вольфсбург" та бельгійський "Антверпен".

Ван Боммель на посаді головного тренера збірної Бельгії замінив французького фахівеця Руді Гарсію, якого звільнили після чемпіонату світу-2026.

Гарсія очолив збірну Бельгії в лютому 2025 року та вивів команду до чвертьфіналу ЧС-2026. На цій стадії турніру бельгійці поступилися майбутньому чемпіону — Іспанії — з рахунком 1:2.

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На ЧС-2026 бельгійська збірна фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини офіційно отримала нового головного тренера.

Також ми розповідали, що Гвардіола відмовився очолити топову європейську збірну.

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