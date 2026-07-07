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Збірна Бельгії затролила ФІФА та Трампа після розгрому США в 1/8 фіналу ЧС-2026
Бельгійці відповіли на скандальне скасування дискваліфікації Фоларіна Балогуна яскравою перемогою над американцями.
Збірна Бельгії затролила Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) та президента США Дональда Трампа після розгромної перемоги (4:1) над американцями в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинку передував гучний скандал. ФІФА після особистого звернення Трампа призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна, який отримав червону картку в поєдинку 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, через що повинен був пропустити наступну гру плейоф проти бельгійців.
Однак на прохання Трампа "бан" Балогуна було призупинено і найкращий бомбардир збірної США на турнірі вийшов у стартовому складі на матч з Бельгією.
Після виходу до чвертьфіналу пресслужба бельгійської збірної вирішила висміяти скандальне рішення й опублікувала допис з фото святкування "червоними дияволами" четвертого забитого м'яча у ворота американців.
"Скасуйте це", — дотепно підписав знімок офіційний акаунт збірної Бельгії у соцмережах.
У чвертьфіналі ЧС-2026 бельгійці позмагаються з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).
Матч Іспанія — Бельгія відбудеться у п'ятницю, 10 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку Франція — Марокко, який відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що президент ФІФА відреагував на гучний скандал з Трампом і збірною США на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію Балогуна.