Збірна Бразилії несподівано зазнала другої поразки поспіль у відборі на ЧС-2026

Збірна Бразилії в гостях поступилася команді Колумбії в матчі 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у місті Барранкілья завершився з рахунком 2:1 .

Уже на четвертій хвилині зустрічі нападник лондонського "Арсенала" Габріел Мартінеллі вивів бразильців уперед, скориставшись передачею форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора.

Проте колумбійці спромоглися здійснити камбек. Героє матчу став вінгер "Ліверпуля" Луїс Діас, який відзначився дублем. На 75-й хвилині він зрівняв рахунок, а ще через чотири хвилини забив переможний м'яч після пасу ексзірки "Реала" Хамеса Родрігеса.

Зазначимо, що для бразильців це друга поспіль поразка у відборі на ЧС-2026. Минулого туру "селесао" поступилися Уругваю (0:2), а перед цим не змогли обіграти Венесуелу (1:1).

Таким чином, збірна Бразилії (7 очок) опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці південноамериканського відбору на ЧС-2026. Колумбія (9 балів) посідає третю позицію.

У наступному турі кваліфікації на Мундіаль-2026 бразильці 22 листопада вдома зіграють проти Аргентини. Колумбійці того ж дня на виїзді зустрінуться з Парагваєм.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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