Збірна Бразилії перемогла Англію в товариському матчі на "Вемблі" (відео)

Збірна Бразилії обіграла команду Англії в товариському матчі. Зустріч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку було забито під завісу другого тайму. На 80-й хвилині 17-річний нападник "Палмейраса" Ендрік завдав точного удару після передачі форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора.

Зазначимо, що для Ендріка це перший гол за головну національну команду. Крім того, матч проти "Трьох левів" став дебютним для Дорівала Жуніора на посаді головного тренера "селесао".

Додамо, що влітку 2024-го Ендрік офіційно стане гравцем "Реала". Його трансфер обійшовся мадридському клубу в 60 мільйонів євро з урахуванням потенційних бонусів.

Огляд матчу Англія – Бразилія

Обігравши родоначальників футболу, збірна Бразилії перервала свою чотириматчеву серію без перемог. Раніше "жовто-зелені" не змогли виграти чотири поєдинки поспіль у відборі на ЧС-2026: зіграли внічию з Венесуелою (1:1), поступилися Уругваю (0:2), програли Колумбії (1:2) та зазнали поразки від Аргентини (0:1).

Своєю чергою, в англійців завершилася серія з десяти поспіль матчів без поразок. До зустрічі з Бразилією команда Гарета Саутгейта востаннє програвала ще у чвертьфіналі ЧС-2022 французам (1:2).

Наступні контрольні матчі обидві збірні проведуть у вівторок, 26 березня. Бразилія на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді зіграє з Іспанією, тоді як Англія на "Вемблі" прийме Бельгію.

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