Збірна Бразилії перемогла Аргентину і стала чемпіоном світу з футзалу-2024 (відео)

Збірна Бразилії стала переможцем чемпіонату світу-2024 з футзалу. У фіналі турніру бразильці обіграли команду Аргентини з рахунком 2:1 .

Обидва голи бразильці забили в першому таймі – відзначилися Феррау та Рафа Сантос.

Весь другий тайм аргентинці тиснули та намагалися відігратися і навіть на 38-й хвилині скоротили відставання зусиллями Матіаса Роси, однак на більше "альбіселесте" не вистачило.

Повне відео матчу Бразилія – Аргентина

Таким чином, Бразилія вшосте стала чемпіоном світу з футзалу (1989, 1992, 1996, 2008, 2012, 2024).

Додамо, що в матчі за "бронзу" ЧС-2024 з футзалу збірна України розтрощила Францію (7:1). Для "синьо-жовтих" це перші в історії нагороди Мундіалю.

До цього найкращим результатом "синьо-жовтих" було четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

Збірна України вшосте в історії брала участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років наша команда зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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