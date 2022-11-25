Збірна Бразилії повторила рекордну безпрограшну серію Німеччини на груповій стадії чемпіонатів світу

"Жовто-зелені" востаннє поступалися в матчі групового раунду Мундіалю ще 1998 року.

У четвер, 24 листопада, збірна Бразилії успішно стартувала на чемпіонаті світу-2022 з футболу, обігравши в матчі першого туру команду Сербії з рахунком 2:0 .

Ця перемога стала для "селесао" 16-ю поспіль на груповій стадії Мундіалів. Команда Тіте повторила історичний рекорд збірної Німеччини, яка також не знала гіркоти поразок на ЧС упродовж шіснадцяти поєдинків у 1990 – 2010 роках.

Востаннє бразильці поступалися в груповому раунді планетарної першості ще на ЧС-1998, коли програли Норвегії з рахунком 1:2. Відтоді південноамериканці в фінальних частинах чемпіонатів світу виграли 13 матчів і тричі зіграли внічию.

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Перевершити Бундестім і встановити абсолютний рекорд за тривалістю серії без поразок Бразилія може вже в поєдинку другого туру ЧС-2022 проти Швейцарії, який відбудеться 28 листопада.

В іншому матчі першого туру квартету G збірна Швейцарії мінімально перемогла команду Камеруну – 1:0 .

команду Камеруну – . Другий тур ЧС-2022: Камерун – Сербія (28 листопада, 12:00), Бразилія – Швейцарія (28 листопада, 18:00). До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Раніше повідомлялося, що сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем проти Бразилії на ЧС-2022.

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