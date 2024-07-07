Збірна Бразилії у серії пенальті програла Уругваю та вилетіла з Кубка Америки (відео)

"Селесао" завершили свої виступи на турнірі вже на стадії чвертьфіналу.

Збірна Уругваю перемогла національну команду Бразилії в 1/4 фіналу Кубка Америки 2024 року.

Основний час поєдинку закінчився внічию – 0:0, а в серії пенальті точнішими виявилися уругвайці – 4:2.

За весь матч Уругвай завдав 12 ударів по воротах проти 7 у бразильців (у площину воріт – 3:3) та трохи перевершив "селесао" за очікуваними голами (xG) – 0,95 на 0,55.

Варто зазначити, що від 74-ї хвилини Уругвай грав удесятьох – пряму червону картку отримав півзахисник Найтан Нандес.

Згідно з регламентом турніру, в разі нічиєї в основний час у матчі плейоф команди одразу переходять до серії пенальті. Там уругваці реалізували чотири з п'яти своїх ударів – точними були Феде Вальверде, Родріго Бентанкур, Джорджіан Де Арраскаета та Мануель Угарте, схибив лише Хосе Марія Хіменес.

А ось Бразилія не забила два з чотирьох 11-метрових: незважаючи на вдалі спроби Андреаса Перейри та Габріела Мартінеллі, помилки Едера Мілітао та Дугласа Луїза призвели до вильоту "селесао" з Кубка Америки.

Огляд матчу Уругвай – Бразилія

У півфіналі Уругвай зіграє з Колумбією, яка в 1/4 фіналу розгромила Панаму з рахунком 5:0. Цей матч відбудеться в ніч проти 11 липня.

Іншу пару півфіналістів Кубка Америки складуть Аргентина та Канада, які в ніч проти 10 липня розіграють першу путівку до фіналу.

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