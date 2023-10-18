Збірна Бразилії з жахливою травмою Неймара поступилася Уругваю у відборі на ЧС-2026 (відео)

Зіркового форварда "Аль-Хіляля" вивезли з поля у сльозах.

Збірна Бразилії в гостях програла команді Уругваю в матчі четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Монтевідео завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля вийшли вперед під завісу першого тайму. На 42-й хвилині Дарвін Нуньєс відзначився голом після передачі Максимільяно Араухо.

У другому таймі уругвайці розвинули свій успіх. Остаточний рахунок гри на 77-й хвилині встановив Ніколас Де Ла Крус, а Нуньєс додав до забитого м'яча ще й асист.

Зазначимо, що наприкінці першого тайму лідер бразильців Неймар отримав важку травму. Нападник саудівського "Аль-Хіляля" пошкодив ліву ногу в боротьбі з Де Ла Крусом. 31-річного рекордсмена за голами в історії "селесао" забрали з поля у сльозах.

Травма Неймара / Фото: Associated Press

Огляд матчу

Після цього поєдинку Бразилія з 7 очками опустилася на третє місце турнірної таблиці південноамериканського відбору. Уругвай піднявся на другу позицію і також має 7 балів.

У наступному турі кваліфікації на ЧС-2026 бразильці на виїзді зіграють із Колумбією, а уругвайці вирушать у гості до Аргентини. Обидва матчі відбудуться 17 листопада.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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