Збірна Бразилії оголосила про призначення Анчелотті новим головним тренером

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті невдовзі очолить збірну Бразилії.

Про це Бразильська конфедерація футболу повідомила на своїй офіційній сторінці у соцмережі X.

65-річний італійський фахівець розпочне тренувати "селесао" вже на початку літа, коли бразильці гратимуть матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти збірних Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

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"Призначення Карло Анчелотті до збірної Бразилії – це більше, ніж стратегічний крок. Це заява світові про те, що ми рішуче налаштовані повернути собі найвище місце на п'єдесталі.

Він – найвидатніший тренер в історії, а тепер він очолює найвидатнішу національну команду на планеті. Разом ми напишемо нові славетні розділи для бразильського футболу", – сказав Едналдо Родрігес, президент Бразильської конфедерації футболу.

Біля керма бразильської збірної Анчелотті замінить Дорівала Жуніора, якого було звільнено у березні цього року.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить "Реал" після матчу заключного туру Ла Ліги з "Реалом Сосьєдад". За три тури до кінця мадридці фактично втратили шанси на чемпіонство, адже відстають від "Барселони" на 7 очок.

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Новим керманичем "вершкових" стане Хабі Алонсо, який керуватиме командою вже на Клубному чемпіонаті світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США.

Нагадаємо, Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

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