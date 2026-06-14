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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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59
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Збірна Бразилії стартувала на ЧС-2026 нічиєю з Марокко

На гол Ісмаеля Сайбарі підопічні Карло Анчелотті відповіли точним ударом Вінісіуса Жуніора.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Бразилія — Марокко

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Збірна Бразилії зіграла внічию з командою Марокко в матчі першого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "MetLife" у місті Іст-Резерфорд завершився з рахунком 1:1.

Марокканці відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі — Браїм Діас розрізною передачею вивів Ісмаеля Сайбарі один на один з Аліссоном і той ефектно перекинув бразильського голкіпера.

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Проте лідирувала африканська збірна недовго. Уже на 32-й хвилині підопічні Карло Анчелотті зрівняли рахунок — Вінісіус Жуніор на лівому фланзі штрафного майданчика суперника отримав м'яч від Бруно Гімараеса, змістився правіше і потужно пробив у дальню "дев'ятку".

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Зазначимо, що збірна Марокко є півфіналістом минулого Мундіалю. "Селесао" ж на ЧС-2022 зупинилися у чвертьфіналі, поступившись Хорватії у серії пенальті.

Бразилія — Марокко / © Associated Press

Бразилія — Марокко / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи C зустрінуться збірні Шотландії та Гаїті. Цей поєдинок відбудеться 14 червня, початок — о 04:00 за київським часом.

  • У другому турі Бразилія зіграє з Гаїті, а Марокко позмагається з Шотландією. Обидва матчі відбудуться 20 червня.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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