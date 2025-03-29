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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна Бразилії звільнила головного тренера після розгрому від Аргентини у відборі на ЧС-2026

Дорівал Жуніор пропрацював із "селесао" трохи більше року.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Дорівал Жуніор

Дорівал Жуніор / © Associated Press

Дорівала Жуніора звільнено з посади головного тренера збірної Бразилії з футболу.

62-річного фахівця відправили у відставку після розгромної поразки від Аргентини (1:4) в матчі 14-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Федерація футболу Бразилії подякувала Дорівалу за роботу зі збірною та побажала успіхів у подальшій кар'єрі. Також там зазначили, що відтепер працюватимуть над пошуком нового керманича.

Дорівал очолив бразильську збірну на початку 2024 року. В 16 матчах під його керівництвом команда здобула 7 перемог, 6 разів зіграла внічию та зазнала 3 поразок.

Після 14 з 18 турів групового етапу кваліфікації на ЧС-2026 бразильці з 21 балом посідають четверту сходинку.

Від Південної Америки напряму на Мундіаль вийдуть шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах.

Згідно з чутками, основними кандидатами на посаду головного тренера збірної Бразилії є керманич мадридського "Реала" Карло Анчелотті та Жорже Жезуш, який зараз очолює саудівський "Аль-Хіляль".

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