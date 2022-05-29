Збірна Чехії здійснила фантастичний камбек та виборола "бронзу" чемпіонату світу з хокею

Збірна Чехії здійснила фантастичний камбек та виборола "бронзу" чемпіонату світу з хокею

У неділю, 29 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбувся матч за бронзові медалі між Чехією та США.

Перемогу у матчі та третє місце на турнірі виборола команда Чехії.

Збірна по ходу матчу програвала 1:3, але на старті третього періоду оформила три шайби за три хвилини та переломила перебіг зустрічі.

У підсумку Чехія виграла 8:4 та завершила турнір з бронзовою нагородою.

Сьогодні відбудеться фінал турніру, в якому зустрінуться збірні Фінляндії та Канади. Початок - о 20:20.

Нагадаємо, що уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.

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