Збірна Чехії здійснила фантастичний камбек та виборола "бронзу" чемпіонату світу з хокею

У неділю, 29 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбувся матч за бронзові медалі між Чехією та США.
Перемогу у матчі та третє місце на турнірі виборола команда Чехії.
Збірна по ходу матчу програвала 1:3, але на старті третього періоду оформила три шайби за три хвилини та переломила перебіг зустрічі.
У підсумку Чехія виграла 8:4 та завершила турнір з бронзовою нагородою.
Сьогодні відбудеться фінал турніру, в якому зустрінуться збірні Фінляндії та Канади. Початок - о 20:20.
Нагадаємо, що уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.
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