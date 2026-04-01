Збірна Чехії у серії пенальті здолала Данію та пробилася на ЧС-2026

Чехи приєналися до шведів, турків та боснійців серед переможців плейоф європейського відбору на Мундіаль.

Максим Приходько
Збірна Чехії з футболу

Збірна Чехії з футболу / © Associated Press

Збірна Чехії обіграла команду Данії у фіналі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок у Празі завершився перемогою господарів за підсумками серії пенальті.

Уже на 3-й хвилині зустрічі чехи відкрили рахунок завдяки голу, який забив Павел Шульц. У другому таймі данці відігралися — на 72-й хвилині відзначився Йоахім Андерсен.

Основний час матчу завершився внічию 1:1 й команди перейшли до екстратаймів. Там Чехія знову вийшла вперед — на 100-й хвилині точного удару завдав Ладіслав Крейчі.

Утім, Данія зуміла вдруге відновити паритет у протистоянні — на 111-й хвилині автором забитого м'яча став Каспер Гег. Після екстратаймів рахунок був нічийним (2:2).

Тож доля путівки на Мундіаль вирішувалася у серії пенальті. Там точнішими виявилися чехи, які тріумфували з рахунком 3:1.

Огляд матчу Чехія — Данія

Зазначимо, що в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 чехи в серії пенальті здолали Ірландію — 2:2 (пен. 4:3), тоді як данці розгромили Північну Македонію — 4:0.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України перемогла Албанію в товариському матчі.

