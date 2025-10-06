Збірна-дебютантка чемпіонатів світу призначила тренером володаря "Золотого м'яча"

Фабіо Каннаваро / © Associated Press

Реклама

Збірна Узбекистану з футболу оголосила про призначення Фабіо Каннаваро новим головним тренером команди.

Про це повідомляє Асоціація футболу Узбекистану.

Умови та терміни співпраці між сторонами не розголошуються, але відомо, що саме Каннаваро очолюватиме команду на чемпіонаті світу-2026.

Реклама

За підсумками кваліфікації збірна Узбекистану під керівництвом Тимура Кападзе вперше в історії пробилася на Мундіаль.

Останнім місцем роботи 52-річного Каннаваро було загребське "Динамо", яке італійський фахівець очолював від 2024 до 2025 року.

До цього він тренував низку китайських клубів, саудівський "Аль-Наср", а також італійські "Беневенто" та "Удінезе".

За часів кар'єри гравця Фабіо виступав за низку топових європейських клубів, зокрема і мадридський "Реал".

Реклама

Каннаваро є переможцем чемпіонату світу-2006 у складі збірної Італії. Того ж року він отримав "Золотий м'яч".

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.