Збірна Естонії з пляжного футболу відмовилась грати проти Білорусі у Суперфіналі Євроліги

Збірна Естонії з пляжного футболу відмовилась зіграти проти команди Білорусі в 1/4 фіналу Суперфіналу Євроліги-2024.

Про це на своєму офіційному сайті повідомила Асоціація футболу Естонії.

На груповому етапі Естонія посіла третє місце у групі A та вийшла до чвертьфіналу турніру, де за підсумками жеребкування її першим суперником у плейоф мала стати збірна Білорусі, яка стала переможницею групи B.

Матч між командами було заплановано на 13 вересня. Однак естонці продемонстрували принципову позицію та вирішили бойкотувати поєдинок із союзником російських окупантів.

"Естонія мала зіграти проти Білорусі у чвертьфіналі, але збірна Естонії з пляжного футболу не гратиме проти команди Білорусі. Відповідне рішення вже було ухвалено раніше, оскільки теоретично зустріч між командами була можлива в попередніх розіграшах турніру. Сьогодні ця позиція ще раз була підтверджена.

Таким чином, Білорусь вийшла до півфіналу завдяки технічній перемозі. Для Естонії турнір продовжується іграми за 5-8 місця", – йдеться в заяві Асоціації футболу Естонії.

Суперфінал Євроліги-2024 відбувається від 10 до 15 вересня в італійському місті Альгеро. У півфіналі збірна Білорусі зіграє з переможцем пари Іспанія – Польща.

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